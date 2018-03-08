Ученые "сфотографировали" любовь в мозге человека

Ученым из США удалось изучить явления, происходящие в мозге влюбленного человека. Исследованием по теме занимались научные сотрудники Института Квинси.

Ученые изучили изменения разных участков мозга во время влюбленности и запечатлели их на камеру. Когда люди влюблены, их поведение меняется из-за биохимических процессов организма, но при этом любовь нельзя назвать зависимостью или заболеванием.

Никита Готский

Далее эксперты проанализировали активность мозга череды пар влюбленных, использовав МРТ. Опыт показал, что любовь провоцирует особенную систему мозга, которая имеет зависимость от гормона счастья дофамина. Он возникает во время получения удовольствия, помогая запомнить приятные моменты.У влюбленных начинает функционировать вентральная часть мозга, когда в период острой фазы производится дофамин. Также большую роль играет ядро, ответственное за все формы зависимости. Это говорит о том, что интимные ощущения являются одной из подобных форм. Такая зона активно действует при несчастной и счастливой влюбленности.