Ученые смогли разобраться в "речи" детенышей белых носорогов

Зоологи из Германии провели исследование, в ходе которого смогли изучить «речь» детенышей белых носорогов, определив тем самым, что малыши животных могут издавать до четырех типов различных звуковых сигналов, оповещая свою маму о том, в каком состоянии они находятся. Публикация ученых появилась на страницах научного издания PLoS One.

Николай Офицеров

Белый носорог, обитающий на юге Африки, является одним из последних представителей данного подвида. Зоологов ранее никогда не интересовали детеныши, хотя ученые детально исследуют белых носорогов в зоопарках и их природных местах обитания. Немецкие эксперты записали редкие видеоподтверждения поведения малышей данного подвида носорогов, а также звуковые сигналы, к которым те прибегают в определенных ситуациях.С самого рождения малыши производят около четырех типов звуков: фырканье, звуки тревоги, скуление и пыхтение. Как правило, поскуливают детеныши, когда им не хватает материнского молока. С возрастом эти повадки у них пропадают. Остальные сигналы применялись малышами исключительно для взаимодействия с матерью, людьми и прочими своими сородичами.