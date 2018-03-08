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| | Ученые смогли разобраться в "речи" детенышей белых носорогов

Ученые смогли разобраться в "речи" детенышей белых носорогов

Сегодня, 15:29
Зоологи из Германии провели исследование, в ходе которого смогли изучить «речь» детенышей белых носорогов, определив тем самым, что малыши животных могут издавать до четырех типов различных звуковых сигналов, оповещая свою маму о том, в каком состоянии они находятся. Публикация ученых появилась на страницах научного издания PLoS One.

Ученые смогли разобраться в "речи" детенышей белых носорогов

 

Белый носорог, обитающий на юге Африки, является одним из последних представителей данного подвида. Зоологов ранее никогда не интересовали детеныши, хотя ученые детально исследуют белых носорогов в зоопарках и их природных местах обитания. Немецкие эксперты записали редкие видеоподтверждения поведения малышей данного подвида носорогов, а также звуковые сигналы, к которым те прибегают в определенных ситуациях.

С самого рождения малыши производят около четырех типов звуков: фырканье, звуки тревоги, скуление и пыхтение. Как правило, поскуливают детеныши, когда им не хватает материнского молока. С возрастом эти повадки у них пропадают. Остальные сигналы применялись малышами исключительно для взаимодействия с матерью, людьми и прочими своими сородичами.
Николай Офицеров
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