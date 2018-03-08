Ученые назвали ТОП-3 сока, которые усиливают мужскую потенцию

Ученые совместно с диетологами заявили, что поспособствовать усилению мужской потенции могут не только медицинские препараты, но и простые соки. Эксперты рассказали, какие три сока работают не хуже «Виагры».

Светлана Славянская

Украинские ученые рассказали, что употребление соков из граната, тыквы и свеклы положительно влияет на потенцию у мужчин. Более того, данные соки могут работать по принципу таблеток для потенции, однако являются натуральными и безвредными. Соки из этих продуктов является отличной профилактикой заболеваний половых органов, а также предстательной железы.Самое главное - что благодаря применению этих напитков мужчина может не просто улучшить потенцию, но и избавиться от простатита навсегда. Ранее диетологи сказали, что регулярное употребление морковного сока снижает аппетит.