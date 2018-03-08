Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя Любименядолго: Фанаты гадают, кому Волочкова шлет любовные послания Гаджет iPhone 6 подешевел в пределах России до 23 000 рублей Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта
| | Ученые назвали ТОП-3 сока, которые усиливают мужскую потенцию

Ученые назвали ТОП-3 сока, которые усиливают мужскую потенцию

Сегодня, 15:03
Ученые совместно с диетологами заявили, что поспособствовать усилению мужской потенции могут не только медицинские препараты, но и простые соки. Эксперты рассказали, какие три сока работают не хуже «Виагры».

Ученые назвали ТОП-3 сока, которые усиливают мужскую потенцию

 

Украинские ученые рассказали, что употребление соков из граната, тыквы и свеклы положительно влияет на потенцию у мужчин. Более того, данные соки могут работать по принципу таблеток для потенции, однако являются натуральными и безвредными. Соки из этих продуктов является отличной профилактикой заболеваний половых органов, а также предстательной железы.

Самое главное - что благодаря применению этих напитков мужчина может не просто улучшить потенцию, но и избавиться от простатита навсегда. Ранее диетологи сказали, что регулярное употребление морковного сока снижает аппетит.
Светлана Славянская
Новости по теме
Ученые: Стакан сока поможет побороть лишний вес
Ученые: Стакан сока поможет побороть лишний вес

Американские исследователи в ходе лабораторных анализов смогли определить влияние обычного овощного сока на процесс расщепление жиров. Результаты показали, что

Эксперты: Кофе негативно влияет на мужскую потенцию
Эксперты: Кофе негативно влияет на мужскую потенцию

На сегодняшний день кофе является очень популярным и предпочитаемым напитком среди общественности. Медики решили рассказать о подводных камнях, которые ожидают

Ученые рассказали о влиянии лекарств на мужскую потенцию
Ученые рассказали о влиянии лекарств на мужскую потенцию

Ученые рассказали о влиянии лекарств на мужскую потенцию. Оказалось, что медикаменты при их частом применении могут значительно снизить качество интимной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости