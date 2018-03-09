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| | Археологи доказали, что первыми Америку открыли викинги

Археологи доказали, что первыми Америку открыли викинги

Сегодня, 05:20
Исследователи заявили, что поселение викингов под названием Хоп было расположено на месте, где находится современный город Нью-Брансуик. Данная часть местности в данный момент принадлежит Канаде.

Археологи доказали, что первыми Америку открыли викинги

 

Бриджитта Уоллес, являющаяся именитым канадским археологом, заявила, что несмотря на всеобщее убеждение в том, что Америку открыли представители стран Европы, на самом деле одними из первых на континенте побывали викинги. В дополнение к своим убеждениям Бриджитта рассказала о множестве реликвий, оставшихся от поселений викингов, которые она обнаружила в течение многолетних исследований местности в заливе Мирамиши, в непосредственной близости с Нью-Брансуиком.

По словам археолога, ей предстоит тщательное исследование и раскопки в данной местности, так как она собирается предоставить мировому научному сообществу неоспоримые доказательства того, что викинги открыли Америку. Заметим, первые доказательства проживания викингов на континенте впервые были предоставлены именно Бриджиттой Уоллес.
Александр Вест
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