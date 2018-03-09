Археологи доказали, что первыми Америку открыли викинги

Исследователи заявили, что поселение викингов под названием Хоп было расположено на месте, где находится современный город Нью-Брансуик. Данная часть местности в данный момент принадлежит Канаде.

Александр Вест

Бриджитта Уоллес, являющаяся именитым канадским археологом, заявила, что несмотря на всеобщее убеждение в том, что Америку открыли представители стран Европы, на самом деле одними из первых на континенте побывали викинги. В дополнение к своим убеждениям Бриджитта рассказала о множестве реликвий, оставшихся от поселений викингов, которые она обнаружила в течение многолетних исследований местности в заливе Мирамиши, в непосредственной близости с Нью-Брансуиком.По словам археолога, ей предстоит тщательное исследование и раскопки в данной местности, так как она собирается предоставить мировому научному сообществу неоспоримые доказательства того, что викинги открыли Америку. Заметим, первые доказательства проживания викингов на континенте впервые были предоставлены именно Бриджиттой Уоллес.