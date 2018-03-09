До конца марта на Солнце пробудет сезон "антивспышек"

Поле зрения космического аппарата, передающего на Землю информацию о Солнце, приблизительно на месяц полностью перекрыла Земля. Представители международных космических агентств уже подтвердили данную информацию.

Николай Офицеров

Ученые кафедры рентгеновской астрономии Солнца ФИАН отмечают, что аппаратура группировки GOES, которая поставляет на Землю данные поступающие из космоса, оказалась в полосе «затмений». Поле зрения установленных на спутнике инструментов для изучения Солнца раз в сутки перекрывается нашей планетой приблизительно на час, но теперь период будет значительно дольше.Сезоны затмений являются основной причиной того, что аппараты не досчитываются приблизительно сотню вспышек в каждом солнечном цикле. Это около 1 процента информации обо всех происходящих в году солнечных вспышках. Перерывы в подобных энергетических излучениях Солнца на графиках появляются два раза в году. Текущий сезон затмений продлится, как минимум, до конца марта текущего года.Буквально в конце февраля сотрудники NASA обнародовали видеозапись новой зафиксированной вспышки на Солнце, которая является едва ли не первым серьезным проявлением солнечной активности за последнюю неделю. Ученые отмечают, что это была небольшая вспышка класса С и обычно на них не обращают внимания, но так как Солнце «бездействовало» довольно долго, ученые описали ее.