Ученые: навоз может стать новым источником энергии

Навоз может стать одним из сильнейших источников возобновляемой энергии. Такое заявление сделали ученые из Университета Ватерлоо на основе своих исследований.

Профессор Дэвид Симаков рассказал, что ведется разработка по производству газа из навоза, который в будущем может стать неотъемлемой частью отопительной системы домов. По его мнению, данный вариант поможет сразу по двум причинам. Во-первых, снизится количество выбросов вредных газов, появляющихся в процессе разложения навоза естественным путем. Второй причиной является то, что такой газ заменит природный источник, который способствует парниковому эффекту и глобальному потеплению.Для проверки концепции эксперты создали компьютерную модель реальной фермы из Онтарио, на которой содержится скот в количестве 2000 голов. Навоз, получаемый от животных, перерабатывается в анаэробных котлах, для работы которых ученые предлагают использовать солнечные батареи или ветрогенераторы. Дэвид Симаков полагает, что этот шаг может стать важным шагом для перехода с ископаемых источников энергии на возобновляемые.