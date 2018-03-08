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| | Ученые: навоз может стать новым источником энергии

Ученые: навоз может стать новым источником энергии

Сегодня, 16:39
Навоз может стать одним из сильнейших источников возобновляемой энергии. Такое заявление сделали ученые из Университета Ватерлоо на основе своих исследований.

Ученые: навоз может стать новым источником энергии

 

Профессор Дэвид Симаков рассказал, что ведется разработка по производству газа из навоза, который в будущем может стать неотъемлемой частью отопительной системы домов. По его мнению, данный вариант поможет сразу по двум причинам. Во-первых, снизится количество выбросов вредных газов, появляющихся в процессе разложения навоза естественным путем. Второй причиной является то, что такой газ заменит природный источник, который способствует парниковому эффекту и глобальному потеплению.

Для проверки концепции эксперты создали компьютерную модель реальной фермы из Онтарио, на которой содержится скот в количестве 2000 голов. Навоз, получаемый от животных, перерабатывается в анаэробных котлах, для работы которых ученые предлагают использовать солнечные батареи или ветрогенераторы. Дэвид Симаков полагает, что этот шаг может стать важным шагом для перехода с ископаемых источников энергии на возобновляемые.
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