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| | Вокруг молодой звезды заметили загадочную структуру

Вокруг молодой звезды заметили загадочную структуру

Вчера, 23:29
Ученые-астрономы из Аризонского университета провели интересное исследование. Эксперты заметили вокруг звезды HR 4796 неизвестную ранее удивительную сферу, состоящую из кольца и облаков неправильной формы, а также из кольца обломков.

Вокруг молодой звезды заметили загадочную структуру

 

Ученые сообщили, что структуру удалось увидеть, используя космический телескоп Hubble. Астрономы заявили, что она могла образоваться с пыли и газа. Внешне образование ассиметрично и выглядит как искривленный бумеранг. Белое кольцо имеет диаметр 77 астрономических единиц, это в 2 раза больше расстояния от Солнца до Плутона.


Вокруг молодой звезды заметили загадочную структуру

 

Пока точно неизвестно, что повлияло или спровоцировало образование такой необыкновенной и сложной морфологической структуры. Специалисты предполагают, что появление сферы объясняется движением родительской звезды, вследствие этого возникает звездный ветер, выдувающий фрагменты кольца в космическое пространство. Кроме того, на сферу может воздействовать гравитационное поле системы HR 4796B расположенной рядом.
Татьяна Преображенская
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