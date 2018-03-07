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| | Очевидец снял видео огненного портала в небе Эквадора

Очевидец снял видео огненного портала в небе Эквадора

Вчера, 23:04
Необычное явление, представляющее собой большое желто-оранжевое пятно, застывшее в небе над Эквадором, было снято на видео местным жителем. После того, как видеозапись была опубликована в Сети, пользователи не перестают строить теории касательно его природы.

Очевидец снял видео огненного портала в небе Эквадора

 

В Сети появилось видео из Эквадора, на котором желто-оранжевое пятно зависло в небе. Пользователи Интернета, увидевшие данный ролик сравнили пятно с порталом в ад. Как сообщали очевидцы пятно начало подниматься со стороны горизонта. Это точно не могло быть Солнцем, ведь оно в то время светило с другой стороны.

В Сети предположили и УФО-логическое происхождение объекта, подозревая, что таким образом внеземная жизнь пытается контактировать с человеческой расой. Однако подтверждений этой теории нет так же, как и тому, что пятно является порталом в ад.

 
 
 
Ученые, в свою очередь, сообщают о схожести данного пятна с радугой, которая приобрела необычную форму. Согласно еще одной теории, пятно в небе может быть связанно с испытанием кого-то оружия.

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