Очевидец снял видео огненного портала в небе Эквадора

В Сети появилось видео из Эквадора, на котором желто-оранжевое пятно зависло в небе. Пользователи Интернета, увидевшие данный ролик сравнили пятно с порталом в ад. Как сообщали очевидцы пятно начало подниматься со стороны горизонта. Это точно не могло быть Солнцем, ведь оно в то время светило с другой стороны.
В Сети предположили и УФО-логическое происхождение объекта, подозревая, что таким образом внеземная жизнь пытается контактировать с человеческой расой. Однако подтверждений этой теории нет так же, как и тому, что пятно является порталом в ад.