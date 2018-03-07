Очевидец снял видео огненного портала в небе Эквадора

Необычное явление, представляющее собой большое желто-оранжевое пятно, застывшее в небе над Эквадором, было снято на видео местным жителем. После того, как видеозапись была опубликована в Сети, пользователи не перестают строить теории касательно его природы.

Ученые, в свою очередь, сообщают о схожести данного пятна с радугой, которая приобрела необычную форму. Согласно еще одной теории, пятно в небе может быть связанно с испытанием кого-то оружия.

В Сети появилось видео из Эквадора, на котором желто-оранжевое пятно зависло в небе. Пользователи Интернета, увидевшие данный ролик сравнили пятно с порталом в ад. Как сообщали очевидцы пятно начало подниматься со стороны горизонта. Это точно не могло быть Солнцем, ведь оно в то время светило с другой стороны.В Сети предположили и УФО-логическое происхождение объекта, подозревая, что таким образом внеземная жизнь пытается контактировать с человеческой расой. Однако подтверждений этой теории нет так же, как и тому, что пятно является порталом в ад.