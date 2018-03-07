Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Спутники SpaceX могут создать много космического мусора

Спутники SpaceX могут создать много космического мусора

Вчера, 23:12
Компания SpaceX запускает в космос 12 000 спутников, которые должны обеспечить Землю бесплатным Wi-Fi. Работу Сети обеспечат аппараты Starlink.

Спутники SpaceX могут создать много космического мусора

 

SpaceX Илона Маска собирается обеспечить пользователей всей планеты безлимитным свободным Интернетом, для чего пределы планеты покинули 12 тысяч спутников. Некоторых такие меры пугают, они считают, присутствие на орбите 12 000 устройств только ухудшит действия безопасных орбит. Так, якобы увеличиваются шансы возникновения и ликвидации спутников, после чего они превратятся в космический мусор.

Оптимисты советуют не верить «эффекту домино», который якобы выведет из строя за незначительный период времени все земные спутники, потому как препараты не так плотно находятся друг от друга. Тем не менее, на Землю фрагменты спутников не упадут.
Никита Готский
Новости по теме
SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета
SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета

Компания из США SpaceX, принадлежащая Илону Маску, осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со PAZ и Starlink на ее борту. Эти спутники обеспечат доступ к

SpaceX хочет разместить на орбите более 4 тыс спутников для интернета
SpaceX хочет разместить на орбите более 4 тыс спутников для интернета

Американская компания SpaceX подала заявку на размещение более четырех тысяч спутников на орбите Земли. Таким образом, компания планирует обеспечить недорогой

Миллиардер Элон Маск запустить на орбиту 700 спутников для интернета
Миллиардер Элон Маск запустить на орбиту 700 спутников для интернета

Основатель компании «Tesla» и космической корпорации «SpaceX» миллиардер из США Элон Маск намерен запустить на орбиту 700 спутников, чтобы обеспечить

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости