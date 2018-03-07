Спутники SpaceX могут создать много космического мусора

Компания SpaceX запускает в космос 12 000 спутников, которые должны обеспечить Землю бесплатным Wi-Fi. Работу Сети обеспечат аппараты Starlink.

Никита Готский

SpaceX Илона Маска собирается обеспечить пользователей всей планеты безлимитным свободным Интернетом, для чего пределы планеты покинули 12 тысяч спутников. Некоторых такие меры пугают, они считают, присутствие на орбите 12 000 устройств только ухудшит действия безопасных орбит. Так, якобы увеличиваются шансы возникновения и ликвидации спутников, после чего они превратятся в космический мусор.Оптимисты советуют не верить «эффекту домино», который якобы выведет из строя за незначительный период времени все земные спутники, потому как препараты не так плотно находятся друг от друга. Тем не менее, на Землю фрагменты спутников не упадут.