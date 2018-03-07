Ученые нашли объяснение живучести комаров

Исследователи из Японии и России выяснили то, каким образом африканскому комару удается пережить неблагоприятные условия. Оказывается, во время стресса комар может высушить свое тело, а потом опять вернуться в прежнее состояние.

Группа ученых из России и Японии провели ряд исследований над комарами рода Polypedilum vanderplanki, проживающими в Африке. Эти насекомые содержат в клетках своего тела особый белок, который во время стресса начинает процесс высушивания тела комара. Стресс, как правило, начинается в период засухи.Нормальными условиями для личинок этого африканского комара является такая влажная, но теплая среда, как, например, пересыхающая лужа. Выживать в таких условиях ему позволяет удивительная особенность его организма: во время засыхания останавливаются все физические функции его тела, а вся вода в нем замещается дисахарид трегалозой. В таком состоянии личинка невосприимчива даже к воздействию ацетона и азота, и может жить так годами.Ученые думают, что раскрытие подробностей процесса высыхания и «оживания» комара, поможет применить эту технологию на человеке или животных.