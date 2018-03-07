Жаба без головы шокировала ученых

Герпетолог Джилл Флеминг обнаружила в лесу штата Коннектикут необычное земноводное. У жабы отсутствовали глаза, ноздри, челюсть и язык. В Сети опубликовали видеоролик, где видно особенности весьма странного животного.

По словам, сотрудника университета Массачусетса Джилл Флеминг, жаба стала жертвой какого-то хищника. Это могла сделать змея или американская норка в тот момент, когда земноводное находилось в спячке. Вероятнее всего, жабу спасло то, что она не была в сознании.Есть еще одна версия, согласно которой, причинить вред животному могла лягушкоедка. Это зеленая муха-паразит, которая откладывает свои яйца на земноводных, а также амфибиях. Вылупившееся потомство питается окружающей его тканью. Стоит отметить, что мозг земноводного остался невредимым и продолжал функционировать.

Татьяна Преображенская

В данный момент неизвестно, что сейчас происходит с жабой. После того, как исследовательница засняла ее на видео, она отпустила пострадавшую. Джилл считает, что скорее всего земноводное прекратило свое существование, поскольку в столь неполноценном состоянии жаба не имела возможности питаться, а также стала легкодоступной для хищных животных.