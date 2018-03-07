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| | В рацион российских космонавтов на МКС ввели новые блюда

В рацион российских космонавтов на МКС ввели новые блюда

Вчера, 19:33
Рацион российских космонавтов на МКС разнообразили новыми продуктами питания. СМИ информируют, что теперь в списке продуктов появился кисель из фруктов, грибы по-белорусски, а также зеленные щи.

В рацион российских космонавтов на МКС ввели новые блюда

 

Как сообщают представители СМИ, теперь рацион космонавтов из России, находящихся на МКС, стал более разнообразен, благодаря введению новых блюд. В числе гастрономических новинок зеленные щи, фруктовый кисель и грибы, приготовленные по-белорусски. Об новых продуктах сообщали еще осенью 2017 года.

Кроме того, теперь в меню российских космонавтов есть булочки с начинкой из слив, яблок, вишен и абрикос, а также появился суп из шампиньонов. Об этом рассказал НИИ, специализирующийся на пищеконцентраной промышленности и специальных пищевых технологиях. Ближе к концу 2018 года в рацион космонавтов из России собираются добавить пшенную тыквенную кашу.

При этом подчеркивается качество грибов, использованных в производстве блюд: их выращивали на специальном защищенном грунте с соблюдением условий, при которых отсутствуют тяжелые металлы и радионуклиды.
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