Ученые рассказали, как нужно разговаривать с собаками

Британским ученым после серии исследований удалось доказать, что с собаками нужно общаться как с маленькими детьми, используя ласкательно-уменьшительные формы.

Виктория Озерова

Специалисты Йоркского университета провели ряд экспериментов с собаками. Главной целью ученых было выяснить, влияет ли характер речи человека на установление связи между ним и питомцем. При исследованиях питомцам предлагали пообщаться с двумя незнакомыми для них людьми. Первый человек говорил в нейтральной манере, второй использовал ласкательно-уменьшительные формы, обращаясь к псу «хороший мальчик». Все без исключения подопытные собаки внимательнее слушали второго человека и охотнее шли с ним на контакт.Специалисты уточнили, что большинство людей в разговоре с питомцами и так используют ласковый тон, но британским ученым удалось доказать действенность такого метода экспериментальным путем.