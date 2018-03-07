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| | Ученые рассказали, как нужно разговаривать с собаками

Ученые рассказали, как нужно разговаривать с собаками

Сегодня, 18:46
Британским ученым после серии исследований удалось доказать, что с собаками нужно общаться как с маленькими детьми, используя ласкательно-уменьшительные формы.

Ученые рассказали, как нужно разговаривать с собаками

 

Специалисты Йоркского университета провели ряд экспериментов с собаками. Главной целью ученых было выяснить, влияет ли характер речи человека на установление связи между ним и питомцем. При исследованиях питомцам предлагали пообщаться с двумя незнакомыми для них людьми. Первый человек говорил в нейтральной манере, второй использовал ласкательно-уменьшительные формы, обращаясь к псу «хороший мальчик». Все без исключения подопытные собаки внимательнее слушали второго человека и охотнее шли с ним на контакт.

Специалисты уточнили, что большинство людей в разговоре с питомцами и так используют ласковый тон, но британским ученым удалось доказать действенность такого метода экспериментальным путем.
Виктория Озерова
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