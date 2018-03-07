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| | Ученые выяснили, почему татуировки не стираются

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются

Сегодня, 18:42
Ученые после ряда исследований выяснили, почему татуировки на теле человека не тускнеют и не стираются. 

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются

 

Ученые из университета Марселя во Франции провели ряд экспериментов на лабораторных мышах. Они сделали грызунам наколки и начали наблюдать за клетками иммунной системы. Оказалось, что клетки поглощают краску татуировки и сохраняют ее в себе. Эксперты пытались уничтожить "татуировочные" клетки, предполагая, что впоследствии исчезнет и наколка. Однако, когда клетки начали умирать, то их содержимое вместе с частицами краски выбрасывается в среду, где их поглощают соседние живые клетки и дальше продолжают хранить частицы краски в себе, что способствует татуировкам существовать вечно.

Эксперты подытожили свое открытие, и нашли объяснение тому факту, почему татуировки не стираются, а также из-за чего от них так тяжело избавляться даже с помощи лазеров.
Пелагея Лебединская
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