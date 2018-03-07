Уфологи: Фараоны Древнего Египта являлись инопланетянамии

Фараоны Древнего Египта имели инопланетное происхождение. Знаменитые пирамиды, как сообщается, тоже были построены с помощью гуманоидов.

В Интернете появляется все больше фото, где древнеегипетских фараонов все чаще сопоставляют со внеземными созданиями. По мнению любителей истории, сейчас можно найти немало фактов, которые говорят о связи властителей с космосом.Имеются данные, что египтяне якобы спустились с небес в устройствах, подобных кораблям, после чего стартовал «золотой век». Уфологи говорят, что каирские пирамиды в полной мере совпадают со многочисленными созвездиями, сами же жители Древнего Египта не могли самостоятельно соорудить такие сложнейшие объекты.