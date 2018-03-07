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| | Искусственный интеллект Google помогает военным США анализировать видео

Искусственный интеллект Google помогает военным США анализировать видео

Сегодня, 18:27
Стало известно о контракте компании Google с министерством обороны США, согласно которому будет предоставлен алгоритм для анализа данных с беспилотников. Прежний потенциал военного ведомства страны не смог справиться с большим объемом видео с дронов.

Искусственный интеллект Google помогает военным США анализировать видео

 

Военное ведомство США и компания Google заключили соглашение, согласно которому будет начата разработка алгоритма для обработки видеозаписей с дронов. Сотрудники министерства обороны страны ранее не смогли самостоятельно проанализировать огромный объем данных с беспилотников, поэтому было принято решение о сотрудничестве с Google.

Для того, чтобы военное ведомство США догнало современный уровень передовых технологий, будет использована технология Maven. Данная система может распознавать транспорт и людей по 38 параметрам в кадре. Также благодаря разработке можно отслеживать людей и их передвижение.

Google в феврале начала разработку искусственного интеллекта – DeepMind. Его возможности должны позволить предсказать состояние пациента и вероятность летального исхода.
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