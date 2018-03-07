Диетологи: Овощи и фрукты оранжевого цвета являются самыми полезными

Диетологи в результате последних исследований выяснили, что овощи и фрукты оранжевого цвета являются самыми полезными для человеческого организма. Именно в продуктах данного цвета содержится больше всего полезных микроэлементов и витаминов.

Светлана Славянская

Опытные диетологи утверждают, что оранжевые фрукты и овощи насыщены бета-каротином, который в организме человека превращается в витамин А. Данный витамин полезен для зубов, костей, а также он препятствует раннему старению организма. Также оранжевые фрукты и овощи необходимо в больших количествах употреблять людям с плохим зрением, утверждают ученые.Бета-каротин также помогает работе иммунной системе и защищает организм от различных вирусов и инфекций. Кроме того, морковь и тыква содержат также витамины группы С, D, Т, Е, В. Абрикосы богаты на фосфор и магний, а цитрусовые содержат витамины С и В, что благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.