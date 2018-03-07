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| | Ученый объяснил появление болида, упавшего над Екатеринбургом

Ученый объяснил появление болида, упавшего над Екатеринбургом

Сегодня, 16:23
Заведующий отделом ГАИШ МГУ Владислав Шевченко выдвинул свое предположение по поводу появления болида, который озарил 6 марта небосвод над Екатеринбургом и близлежащих городов.

Ученый объяснил появление болида, упавшего над Екатеринбургом

 

Владислав Шевченко сообщил, что этот объект был всего лишь куском большего астероида. Этот осколок притянуло к Земле магнитное поле. До этого информировалось, что астероид VR12 подлетел к Земле на расстояние примерно в 1,5 млн километров. Через некоторое время в интернете появились сообщения о том, что небо над Екатеринбургом озарил метеорит. Данные сообщения начали появляться накануне в 21:00 по Москве.

Ученый рассказал, что были и такие сообщения, в которых говорилось, что к Земле приблизился астероид, но он на таком расстоянии, что не принесет катастрофу. Также Шевченко добавил, что в космосе астероиды могут сталкиваться или подвергаться другим воздействиям, что приводит к расколу объекта. Намного мелкие части астероида могут на протяжении долгого времени летать в космическом пространстве, а также их могут окружать более мелкие кусочки.
Анна Котова
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