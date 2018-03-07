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| | Учёные NASA сомневаются в открытии следов бактерий на Марсе

Учёные NASA сомневаются в открытии следов бактерий на Марсе

Сегодня, 16:01
Недавно марсоход Curiosity обнаружил структуры микроскопических размеров, которые трактовались некоторыми специалистами как следы жизнедеятельности различных бактерий. Специалисты NASA выразили своё сомнение в подобных доводах.

Учёные NASA сомневаются в открытии следов бактерий на Марсе

 

По мнению представителей американского космического агентства, найденные структуры являются ничем иным, как следами от движения различных потоков воды, а также от пересыхания озёр на Марсе. Специалисты NASA заявили, что обнаруженные бороздки на поверхности Марса образовались вследствие естественных природных процессов, а не от пребывания на Красной планете живых микроорганизмов.

Учёные NASA сомневаются в открытии следов бактерий на Марсе

 

Получив более детальные изображения бороздок, напоминающих по своей форме палочки, учёные убедились в том, что отсутствие округлости говорит о том, что угловатая форма найденных структур является свидетельством кристаллов, оставивших подобные отметки. Напомним, британский учёный Барри Дигрерио считал, что найденные бороздки являются следами древних червеобразных микроорганизмов, которые ранее проживали на Марсе.
Александр Вест
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