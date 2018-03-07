Учёные NASA сомневаются в открытии следов бактерий на Марсе

Недавно марсоход Curiosity обнаружил структуры микроскопических размеров, которые трактовались некоторыми специалистами как следы жизнедеятельности различных бактерий. Специалисты NASA выразили своё сомнение в подобных доводах.

По мнению представителей американского космического агентства, найденные структуры являются ничем иным, как следами от движения различных потоков воды, а также от пересыхания озёр на Марсе. Специалисты NASA заявили, что обнаруженные бороздки на поверхности Марса образовались вследствие естественных природных процессов, а не от пребывания на Красной планете живых микроорганизмов.

Александр Вест

Получив более детальные изображения бороздок, напоминающих по своей форме палочки, учёные убедились в том, что отсутствие округлости говорит о том, что угловатая форма найденных структур является свидетельством кристаллов, оставивших подобные отметки. Напомним, британский учёный Барри Дигрерио считал, что найденные бороздки являются следами древних червеобразных микроорганизмов, которые ранее проживали на Марсе.