Ученые предупредили о приближении трех магнитных бурь

В течение марта пройдут три незначительные магнитные бури. Об этом рассказали научные сотрудники РАН.

Никита Готский

Российские астрономы сообщают, что 18, 22 и 26 марта ожидаются магнитные бури. Согласно прогнозу, все они будут слабыми, им присвоен уровень G1.Прежде ученые заявили, что в первый день весны на планете пройдут десятки магнитных бурь, вероятно появление четырех очень сильных. Такие явления могли отрицательно воздействовать на работу орбитальных спутников, привести к сбоям в электронной технике Земли, трудностях действиях с электрическими сетями и радиосвязью. В РАН сообщают, что годом ранее магнитные бури проходили каждый шестой день года.