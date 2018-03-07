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| | Ученые предупредили о приближении трех магнитных бурь

Ученые предупредили о приближении трех магнитных бурь

Сегодня, 16:00
В течение марта пройдут три незначительные магнитные бури. Об этом рассказали научные сотрудники РАН.

Ученые предупредили о приближении трех магнитных бурь

 

Российские астрономы сообщают, что 18, 22 и 26 марта ожидаются магнитные бури. Согласно прогнозу, все они будут слабыми, им присвоен уровень G1.

Прежде ученые заявили, что в первый день весны на планете пройдут десятки магнитных бурь, вероятно появление четырех очень сильных. Такие явления могли отрицательно воздействовать на работу орбитальных спутников, привести к сбоям в электронной технике Земли, трудностях действиях с электрическими сетями и радиосвязью. В РАН сообщают, что годом ранее магнитные бури проходили каждый шестой день года.
Никита Готский
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