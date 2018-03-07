Учёные: Рост населения пригородов не влияет на увеличение выбросов парниковых газов

Американские учёные провели исследование, которое доказало, что концентрация парниковых газов не зависит от увеличения населения пригородов. Специалисты заявили, что количество вредных веществ в атмосфере не зависит от количества домов.

Александр Вест

Учёные, представляющие Университет Юты, проанализировали показатели роста населения пригородов, попутно сравнив полученные данные с концентрацией в атмосфере парниковых газов. Как выяснилось, данные понятия не связаны, а количество домов, которые появляются из-за роста населения, переезжающего в пригород, не влияют на повышение концентрации вредных веществ в воздухе. В своём исследовании специалисты провели тщательный анализ данных, которые собирались в течение последний 15 лет.Согласно официальной статистике, около 70 процентов вредных веществ выбрасывается в атмосферу в пригородных территориях и городах. Ранее бытовал миф, что количество попадаемых в атмосферу вредных веществ можно снизить, уменьшив количество населения, проживающего в пригородах. Данный миф был развеян американскими экспертами.