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| | Учёные: Рост населения пригородов не влияет на увеличение выбросов парниковых газов

Учёные: Рост населения пригородов не влияет на увеличение выбросов парниковых газов

Сегодня, 16:03
Американские учёные провели исследование, которое доказало, что концентрация парниковых газов не зависит от увеличения населения пригородов. Специалисты заявили, что количество вредных веществ в атмосфере не зависит от количества домов.

Учёные: Рост населения пригородов не влияет на увеличение выбросов парниковых газов

 

Учёные, представляющие Университет Юты, проанализировали показатели роста населения пригородов, попутно сравнив полученные данные с концентрацией в атмосфере парниковых газов. Как выяснилось, данные понятия не связаны, а количество домов, которые появляются из-за роста населения, переезжающего в пригород, не влияют на повышение концентрации вредных веществ в воздухе. В своём исследовании специалисты провели тщательный анализ данных, которые собирались в течение последний 15 лет.

Согласно официальной статистике, около 70 процентов вредных веществ выбрасывается в атмосферу в пригородных территориях и городах. Ранее бытовал миф, что количество попадаемых в атмосферу вредных веществ можно снизить, уменьшив количество населения, проживающего в пригородах. Данный миф был развеян американскими экспертами.
Александр Вест
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