Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Учёные: Гормоны удовольствия заменит нейросеть

Учёные: Гормоны удовольствия заменит нейросеть

Сегодня, 15:41
Группа американских учёных занимается разработкой программного обеспечения, которое сможет имитировать работу гормонов удовольствия, а также других веществ с помощью использования нейросети.

Учёные: Гормоны удовольствия заменит нейросеть

 

С помощью нейросети американские специалисты хотят заставить нейроны передавать в головной мозг человека определённый тип информации, который заставит организм выделять дофамин, являющийся гормоном удовольствия и счастья. В данный момент подобное действие имеют определённые психостимулирующие препараты, заставляя организм выделять нужный тип гормонов. В скором времени учёные надеются получить такой же результат от использования специально созданной компьютерной программы, использование которой не будет ограничено дозами препаратов, которые имеют ограничение в количестве.

Пользователи подобной программы смогут отслеживать состояние своей физической активности, при возможности регулируя подачу тех, или иных гормонов в организме, влияя на психоэмоциональное состояние.
Александр Вест
Новости по теме
Учёные: Нейросеть сможет определять по крови возраст человека
Учёные: Нейросеть сможет определять по крови возраст человека

Группа учёных разработала новейший алгоритм, который позволит нейросети определять человеческий возраст по комплексному анализу крови, включающему в себя 20

Учёные: Кросс-половые гормоны положительно влияют на транссексуалов
Учёные: Кросс-половые гормоны положительно влияют на транссексуалов

Кросс-половые гормоны могут быть безопасными для транссексуалов в подростковом возрасте. К такому выводу пришли учёные из университета Техаса на юго-западе

Выявлен новый мозговой контур, отвечающий за удовольствие - учёные
Выявлен новый мозговой контур, отвечающий за удовольствие - учёные

Американские учёные из Массачусетского технологического университета выявили в мозге человека новый контур, являющийся проводником между действием и выбросом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости