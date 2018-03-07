Учёные: Гормоны удовольствия заменит нейросеть

Группа американских учёных занимается разработкой программного обеспечения, которое сможет имитировать работу гормонов удовольствия, а также других веществ с помощью использования нейросети.

Александр Вест

С помощью нейросети американские специалисты хотят заставить нейроны передавать в головной мозг человека определённый тип информации, который заставит организм выделять дофамин, являющийся гормоном удовольствия и счастья. В данный момент подобное действие имеют определённые психостимулирующие препараты, заставляя организм выделять нужный тип гормонов. В скором времени учёные надеются получить такой же результат от использования специально созданной компьютерной программы, использование которой не будет ограничено дозами препаратов, которые имеют ограничение в количестве.Пользователи подобной программы смогут отслеживать состояние своей физической активности, при возможности регулируя подачу тех, или иных гормонов в организме, влияя на психоэмоциональное состояние.