Ученые разработали первое в мире латексное нижнее белье для орального секса

Американские ученые разработали первое в мире латексное нижнее белье для женщин, которое специально предназначено для орального секса. Сообщается, что подобное изобретение будет комфортным не только для мужчин, но и способствует множественному оргазму у женщин.

Светлана Славянская

По словам ученых, латексное нижнее белье Lorals придёт на помощь, когда оральный секс смущает, или женщина не приняла душ и не готова к оральным ласкам. Одноразовое белье изготовлено из супер-эластичного, ультратонкого натурального латекса и предназначено для орального секса в любое время. Исследования показывают, что 80% женщин чаще всего отказывают мужчинам в оральном сексе, когда не приняли душ или в особые женские дни.Ученые нашли решение проблемы и разработали сексуальное белье Lorals, которое позволяет полноценно испытывать удовольствие во время орального секса. Сообщается, что дизайн латексного нижнего белья был разработан специалистами Victoria's Secret. Женские трусики имеют приятный аромат и удивляют разнообразием вкусов.