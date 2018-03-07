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| | Ученые разработали первое в мире латексное нижнее белье для орального секса

Ученые разработали первое в мире латексное нижнее белье для орального секса

Сегодня, 15:29
Американские ученые разработали первое в мире латексное нижнее белье для женщин, которое специально предназначено для орального секса. Сообщается, что подобное изобретение будет комфортным не только для мужчин, но и способствует множественному оргазму у женщин.

Ученые разработали первое в мире латексное нижнее белье для орального секса

 

По словам ученых, латексное нижнее белье Lorals придёт на помощь, когда оральный секс смущает, или женщина не приняла душ и не готова к оральным ласкам. Одноразовое белье изготовлено из супер-эластичного, ультратонкого натурального латекса и предназначено для орального секса в любое время. Исследования показывают, что 80% женщин чаще всего отказывают мужчинам в оральном сексе, когда не приняли душ или в особые женские дни.

Ученые нашли решение проблемы и разработали сексуальное белье Lorals, которое позволяет полноценно испытывать удовольствие во время орального секса. Сообщается, что дизайн латексного нижнего белья был разработан специалистами Victoria's Secret. Женские трусики имеют приятный аромат и удивляют разнообразием вкусов.
Светлана Славянская
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