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| | В Китае найден древний двухтысячелетний город эпохи Хань

В Китае найден древний двухтысячелетний город эпохи Хань

Сегодня, 15:27
Китайские археологи в результате раскопок нашли руины древнего города, возраст которого составляет примерно две тысячи лет. Раскопки проводились на юго-западе Китая в провинции Сычуань.

В Китае найден древний двухтысячелетний город эпохи Хань

 

Ученые проводили раскопки недалеко от города Чэнду. В результате работ были найдены древняя утварь, колодцы, рвы с водой. Находки были найдены еще в прошлом году. На кувшинах нарисованы иероглифы, что свидетельствует о том, что данное поселение напоминало маленький городок. Раскопки велись на территории примерно в 600 квадратных километров. До начала раскопок на этой земле были фермы.

Руководитель раскопок Ян Бо проинформировал, что также были найдены остатки крыши конного экипажа, из чего можно сделать вывод, городок был развитый. Ян Бо сообщил, что в эпоху Хань, данное поселение было заброшено или пострадало от различных катаклизмов. Находки эпохи Хань очень редкие в Китае. Специалисты говорят, что данные находки помогут намного точнее установить культуру, быт и развитие людей в те времена.
Анна Котова
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