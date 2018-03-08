Ученые разработали устройство для помощи в излечении рака

Американские ученые разработали устройство, которое создает раковую среду, близкую к реальной. С помощью микротканей, созданных из полимеров, специалисты намного точнее смогут проверять эффективность разных лекарств, предназначенных для борьбы с раковыми клетками.

Анна Котова

До этого исследователи доказали, что большинство смертей от рака связано с тем, что специалисты не могли точно предугадать распространение раковых клеток в организме человека. Также тяжело было проводить опыты с метастазами, которые позволили бы узнать реакцию на препараты. Сейчас ученые создали устройство, которое работает по методу «трехмерного написания». Эта разработка создает натуральные микроткани, в которые внедряются раковые клетки.Авторы разработки говорят, что до этого 3D-принтер не мог создавать до такой степени реалистичную среду. Новое устройство сможет определять поведение препаратов в тысячах соединений.