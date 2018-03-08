DARPA старается замедлить биологическое время солдат

Специалисты Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) при американском Минобороны занимаются разработкой новейших методов, которые позволили бы замедлить биологические показатели организма человека для лучшего лечения после ранений.

Александр Вест

В данный момент в DARPA разрабатывается новейшая исследовательская программа, в рамках которой учёные собираются замедлить биологические процессы, протекающие в организме солдата, что позволило бы в разы увеличить шансы бойцов на выживание после получения критических ранений. Специалисты собираются повторить свойство, которым наделены лесная и тигровая лягушка, умеющие входить в состояние криптобиоза, впадая в невероятно глубокий сон. В таком состоянии животные могут выдержать самые суровые условия окружающей среды.Сотрудники DARPA намерены разобраться в природе механизмов, которые позволяют лягушкам безболезненно переходить в состояние заморозки и пребывать в нём в течение длительного периода времени без негативных последствий для своего организма.