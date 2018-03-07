Уфолог: Пришельцы скоро уничтожат Вашингтон

В нескольких милях от Пентагона снова заметили НЛО необычной формы. Уфологи уже бьют тревогу, ведь им удалось выяснить, где именно состоится первый удар инопланетян по Земле.

Вещий Олег

Джейджер Купер следить за событиями вокруг НЛО с 1969 года. Проанализировав все сведения, полученные от очевидцев за этот период, ему удалось составить подробную карту, куда именно пришельцы нанесут удары в ближайшее время. Опираясь на данные Пентагона и уфологов из Британии и США, он назвал Вашингтон точкой дислокации инопланетян. Своё решение он обосновал тем, что пришельцы всё чаще стали появляться на территории США. Кроме того, НЛО в этом районе не является редкостью, уточняет Купер.Лишь за последний год охотнику за инопланетянами удалось зафиксировать 6 вспышек неизвестного происхождения. Уфолог уверен, что это были корабли пришельцев, но в NASA отказываются предоставлять сведения для дальнейшей диагностики. Купер уже обратился к Скотту Уорингу, известному на весь мир уфологу. В дальнейшем они планируют предупредить правительство США о грядущем нападении инопланетян. Кроме того, внеземные существа, по мнению Купера, могут угрожать высокоразвитым странам, включая Россию, Китай, Германию, Японию и Британию.