Уфолог: Пришельцы скоро уничтожат Вашингтон

Джейджер Купер следить за событиями вокруг НЛО с 1969 года. Проанализировав все сведения, полученные от очевидцев за этот период, ему удалось составить подробную карту, куда именно пришельцы нанесут удары в ближайшее время. Опираясь на данные Пентагона и уфологов из Британии и США, он назвал Вашингтон точкой дислокации инопланетян. Своё решение он обосновал тем, что пришельцы всё чаще стали появляться на территории США. Кроме того, НЛО в этом районе не является редкостью, уточняет Купер.
Лишь за последний год охотнику за инопланетянами удалось зафиксировать 6 вспышек неизвестного происхождения. Уфолог уверен, что это были корабли пришельцев, но в NASA отказываются предоставлять сведения для дальнейшей диагностики. Купер уже обратился к Скотту Уорингу, известному на весь мир уфологу. В дальнейшем они планируют предупредить правительство США о грядущем нападении инопланетян. Кроме того, внеземные существа, по мнению Купера, могут угрожать высокоразвитым странам, включая Россию, Китай, Германию, Японию и Британию.