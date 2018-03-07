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| | Уфолог: Пришельцы скоро уничтожат Вашингтон

Уфолог: Пришельцы скоро уничтожат Вашингтон

Сегодня, 14:20
В нескольких милях от Пентагона снова заметили НЛО необычной формы. Уфологи уже бьют тревогу, ведь им удалось выяснить, где именно состоится первый удар инопланетян по Земле.

Уфолог: Пришельцы скоро уничтожат Вашингтон

 

Джейджер Купер следить за событиями вокруг НЛО с 1969 года. Проанализировав все сведения, полученные от очевидцев за этот период, ему удалось составить подробную карту, куда именно пришельцы нанесут удары в ближайшее время. Опираясь на данные Пентагона и уфологов из Британии и США, он назвал Вашингтон точкой дислокации инопланетян. Своё решение он обосновал тем, что пришельцы всё чаще стали появляться на территории США. Кроме того, НЛО в этом районе не является редкостью, уточняет Купер.

Лишь за последний год охотнику за инопланетянами удалось зафиксировать 6 вспышек неизвестного происхождения. Уфолог уверен, что это были корабли пришельцев, но в NASA отказываются предоставлять сведения для дальнейшей диагностики. Купер уже обратился к Скотту Уорингу, известному на весь мир уфологу. В дальнейшем они планируют предупредить правительство США о грядущем нападении инопланетян. Кроме того, внеземные существа, по мнению Купера, могут угрожать высокоразвитым странам, включая Россию, Китай, Германию, Японию и Британию.
Вещий Олег
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