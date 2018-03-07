Аномалия на Ладожском озере попала на фото

Удивительная аномалия появилась на Ладожском озере. На поверхности воды возникли кристаллы льда, напоминающие грибы.

Никита Готский

Изображения дивного явления запечатлели местные жители. Лед на Ладоге преобразовался в забавные узоры, они напоминают большие кристаллы и снежные грибы. Люди, гуляющие по озеру, сообщают, что кристаллы в ладонях превращаются в маленький порошок.Сообщения об аномалии разнеслись по Интернету. Жители разыскивают координаты, где на автомобиле без определенных сложностей можно подъехать, дабы полюбоваться необычным явлением. К слову, в Ленинградской области подобные моменты возникают нередко. Ранее люди лицезрели в небе красивейшую круглую радугу-гало.