Искусственный интеллект научили говорить человеческим голосом

В Пекине инженеры компании «Baidu» смогли реализовать технологию, благодаря которой искусственный интеллект может воспроизводить человеческий голос. Ученым удалось добиться уникальной похожести с оригиналом благодаря технологии Deep Voice.

В Пекине инженерами из «Baidu» создана роботизированная система, с высокой точностью воспроизводящая речь человека. Работа технологии Deep Voice состоит в машинном обучении, во время которого она «репетировала» исходя из 800-часвой аудиозаписи 2400 голосов. Работа нейросети могла осуществляться уже при 100 звуковых сигналах по пять секунд, однако система сможет обмануть устройство распознавания голоса уже при наличии 10 пятисекундных записей.Deep Voice может копировать интонацию и тембр голоса настолько, что копии неотличимы от оригинала. Разработчики сообщают, что технология может быть применена при создании цифровых помощников или для автоматического машинного перевода. Система способна создавать как мужской, так и женский голос и даже добавлять к нему иностранный акцент.