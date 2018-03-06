В Риме при строительстве метро нашли поместье II века

Архитекторы из Италии при строительстве новой станции метро обнаружили поместье II века. Предполагается, что особняк принадлежал императору Адриану. В помещении было 14 комнат. Общая площадь здания составляет свыше 300 квадратных метров. Такую информацию сообщает The History Blog.

Пол в поместье сделан из плит в черно-белой композиции. На стенах можно увидеть различные фрески, а также мраморную плитку. В центре особняка, скорее всего, был расположен фонтан. Возраст помещения оценил в 1900 лет.





Особняк был обнаружен на станции «Амба-Арадам». Работы велись на глубине 12 метров. Здание обнаружили, когда совершали строительство линии С. Маршрут ведёт из центра Рима на Восток.Отметим, что археологи намерены поднять особняк по частям на поверхность и более детально изучить все нюансы, которые им интересны. Только после перемещения здания рабочие смогут продолжить стройку метро.