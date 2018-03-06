В Риме при строительстве метро нашли поместье II века

Особняк был обнаружен на станции «Амба-Арадам». Работы велись на глубине 12 метров. Здание обнаружили, когда совершали строительство линии С. Маршрут ведёт из центра Рима на Восток.
В Риме при строительстве метро нашли поместье II векаВчера, 21:29
Римские рабочие в процессе сооружения метро обнаружили древний дом из дерева, датируемый III столетием. Постройке около 1700 лет.
Популярная американская певица и талантливая актриса Дженнифер Лопес смогла продать свой шикарный особняк Hidden Hills Estate, который расположен в самом
Трехэтажный особняк 19 века был продан в одном из американских штатов всего лишь за один доллар.