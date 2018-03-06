СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Эксперты дали 3 совета, как сделать защиту Face ID более надёжной Анюта Рай шокировала своими «больными» ногами Блоггер Соболев намекнул на возрождение канала Rakamakafo Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram
| | Ученые: Русские начали заселять Кольский полуостров раньше, чем считалось

Ученые: Русские начали заселять Кольский полуостров раньше, чем считалось

Вчера, 21:23
Исследования показали, что русскоязычные племена намного раньше начали осваивать территорию Кольского полуострова и заселять ее. Ученые считают, что это произошло на несколько веков раньше, чем считали до этого.

Ученые: Русские начали заселять Кольский полуостров раньше, чем считалось

 

В нынешнем году археологи вместе с представителями Североморской епархии планируют начать раскопки. Работу будут проходить в Мурманской области, а точнее в 50 километрах от русско-норвежской границы. Ученые надеются на месте раскопок найти останки 116 монахов, которые жили в монастыре в XVI веке. Владыка Митрофан сообщает, что на этих территориях уже проводились исследования и сейчас известно приблизительное местонахождение этих останков.

Напоминаем, что епископ Митрофан на протяжении 20 лет занимается историей и раскопками Кольского полуострова. В прошлом году в Санкт-Петербурге был представлен трехтомник «история Кольского севера в Средние века». Эта работа была проделана вместе с учеными СЗФО и представлена всем желающим. В этом научном труде авторы приводят доказательства того, что русские начали заселять полуостров на несколько веков раньше, чем все считали до этого.
Анна Котова
Новости по теме
На побережье Кольского полуострова нашли мертвого кита
На побережье Кольского полуострова нашли мертвого кита

Вчера дайверы обнаружили на побережье Кольского залива мертвого кита. Животное находилось рядом с поселком Видяево.

Ученые заявили, что динозавры могли появиться на 20 млн лет раньше
Ученые заявили, что динозавры могли появиться на 20 млн лет раньше

Динозавры на Земле могли появиться 250 миллионов лет назад, а не 230, как считалось раньше. Об этом сообщают археологи из Британии и США в издании Biology

На Кольском полуострове нашли осколки метеорита
На Кольском полуострове нашли осколки метеорита

Исследователи Уральского федерального университета заявляют о том, что в ходе очередной экспедиции уральскими учеными были обнаружены осколки метеорита,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости