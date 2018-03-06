Ученые: Русские начали заселять Кольский полуостров раньше, чем считалось

Исследования показали, что русскоязычные племена намного раньше начали осваивать территорию Кольского полуострова и заселять ее. Ученые считают, что это произошло на несколько веков раньше, чем считали до этого.

Анна Котова

В нынешнем году археологи вместе с представителями Североморской епархии планируют начать раскопки. Работу будут проходить в Мурманской области, а точнее в 50 километрах от русско-норвежской границы. Ученые надеются на месте раскопок найти останки 116 монахов, которые жили в монастыре в XVI веке. Владыка Митрофан сообщает, что на этих территориях уже проводились исследования и сейчас известно приблизительное местонахождение этих останков.Напоминаем, что епископ Митрофан на протяжении 20 лет занимается историей и раскопками Кольского полуострова. В прошлом году в Санкт-Петербурге был представлен трехтомник «история Кольского севера в Средние века». Эта работа была проделана вместе с учеными СЗФО и представлена всем желающим. В этом научном труде авторы приводят доказательства того, что русские начали заселять полуостров на несколько веков раньше, чем все считали до этого.