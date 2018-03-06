В Египте случайно найдена гигантская статуя фараона

Археологам повезло обнаружить в храме Ком-Омбо, расположенном Асуане (Египет), обломки от гигантской статуи. Она могла принадлежать фараону Рамзесу II.

Благодаря проведению работ для отвода грунтовых вод в египетском городе Асауане, в храме Ком-Омбо археологами найдены фрагменты огромной статуи фараона Египта Рамзеса II. Древние скульпторы изобразили правителя с короной Верхнего Египта на голове и с анхом в скрещенных руках.

Ранее ученые не знали точно, использовался ли храм, где найдена неожиданная находка, использовался для религиозного Двойного культа для членов правящей династии в имперский период. Строение считалось святилищем бога Себека и Гора.

Археологи не прекращают процесс раскопок, надеясь найти и другие части статуи. Предположительно, ее размер достигал семи метров в высоту. Изображенный с помощью статуи правитель в 1213 году пришел к власти, став впоследствии одной из самых значимых фигур в истории своей страны и получив прозвище «Победитель».