Уфологи: Тайна «инопланетного спутника» Земли раскрыта

Ученые пришли к выводу, что «инопланетный спутник», который плавает на орбите нашей планеты, является куском теплоизаляционного материала. Отметим, что этот объект получил название «Черный рыцарь».





Один из любителей выдвинул свое предположение, что «Черный рыцарь» - это спутник, который создали представители инопланетной расы. Также сообщается, что данный момент существует уже 13 тысяч лет, который ведет наблюдение за жителями Земли.





Также существует и официальная версия: «Черный рыцарь» - это всего лишь кусок теплоизаляционного материала, который потерял шаттл Endeavour, который послали сделать некоторые работы на МКС. В доказательство специалисты опубликовали в мировой паутине видео, на котором видно, как объект отдаляется. Именно от таких доказательств уфологам пришлось признать, что у «Черного рыцаря» земное происхождение.

Анна Котова

Однако не все согласились с данной теорией. Среди уфологов ходит одна легенда, которая гласит, что «Черный рыцарь» - это корабль НЛО. Отметим, что в 90-х объект, напоминающий своей формой коготь, был впервые запечатлен на пленку американскими астронавтами. Даже сейчас некоторые пользователи размещают в интернете снимки данного объекта, тем самым распаляя интерес к этой теме.