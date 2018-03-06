Уфологи: Тайна «инопланетного спутника» Земли раскрыта

Однако не все согласились с данной теорией. Среди уфологов ходит одна легенда, которая гласит, что «Черный рыцарь» - это корабль НЛО. Отметим, что в 90-х объект, напоминающий своей формой коготь, был впервые запечатлен на пленку американскими астронавтами. Даже сейчас некоторые пользователи размещают в интернете снимки данного объекта, тем самым распаляя интерес к этой теме.
Уфологи: Тайна «инопланетного спутника» Земли раскрытаВчера, 19:51
Знаменитый инопланетный спутник «Чёрный рыцарь», изучением которого занимались многие международные ученые, оказался фейком. Данный миф развенчали американские
На архивных фото Космического агентства за 2011 год специалисты по внеземным цивилизациям разглядели белый НЛО. Уфологи пришли к выводу, что на этих фото
Уфолог Streetcap1, исследуя снимки NASA из космоса, увидел на орбите Луны НЛО. По некоторым предположениям, им является спутник "Чёрный рыцарь", который