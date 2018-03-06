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| | На МКС летом полетит робот-помощник для космонавтов Саймон

На МКС летом полетит робот-помощник для космонавтов Саймон

Вчера, 20:13
Спроектированный французской авиакомпанией Airbus и IBM мобильный робот-помощник для космонавтов отправиться на МКС. Первый полет робота назначен на июнь 2018 года.

На МКС летом полетит робот-помощник для космонавтов Саймон

 

Компании IBM и Airbus спроектировали компактного роботизированного помощника для космонавтов по имени Саймон (CIMON). Полет робота назначен на начало лета текущего года.

Вес Саймона приблизительно пять килограмм, а для изготовления его деталей была использована 3D-печать. Представитель компании Airbus также уведомил, что робот прошел испытания во время Horizons, проходившие под руководством Александра Герста.

Саймон является первым устройством с системой искусственного интеллекта, которое предназначается для помощи космонавтам. Устройство способно накапливать знания во время работы, оно учиться тому, как нужно ориентироваться, передвигаться и узнавать коллег из МКС. Для создания голоса робота были использованы образцы речи Герста. Также ученый участвовал в выборе лица робота, которое помогло бы ему установить дружеские отношения астронавтами.
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