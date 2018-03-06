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Ученые выяснили, как нематоды научились ходить

Вчера, 20:32
Ученые кафедры зоологии беспозвоночных биофака МГУ выяснили, как нематоды (круглые черви) научились ходить.

Ученые выяснили, как нематоды научились ходить

 

Свободноживущие круглые черви обитают в основном в грунте, морях, пресных водоемах. Они являются самыми глубокоживущими сухопутными многоклеточными организмами на Земле. Многие из них являются паразитами и поражают растения, животных и даже человека. Среди этих первичноротых ученые выделили отдельную группу «шагающих нематод».

В процессе эволюции нематоды изменились: покрылись щетинками, тело стало напоминать латинскую букву s. Голова и брюхо одного из видов нематод драконематидов (от названия Draconematidae) покрылось толстыми щетинками со слизью, с помощью которых червь делает шаги. Нематода проверяет правильность своего направления, останавливаясь и оглядываясь.

Еще один вид эпсилонематиды (Epsilonematidae), живущих в песках, шагает немного иначе. Их тело укрыто крючковатыми щетинками, которые помогают прикрепить нематоду в остановившемся месте при «пяденичном» движении.

Ученые сделали вывод, что нематоды могут сами открепляться от субстрата. Как доказательство – существующие «шагающие» нематоды на подводных горах. С другой стороны, нематода не может выбрать направление для своего путешествия. Исследователи выдвинули множество гипотез по этому поводу. Одна из них – нематоды доплывают до гор, далеких от берега, использую мелкие подводные островки, схожие с прибрежними.
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