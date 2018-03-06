Учёные: Кислородное обеднение океана, убившее ихтиозавров, происходило в два этапа

Геологи составили модель кислородного обеднения мирового океана, которое происходило не единовременно, а в два этапа. Об этом они написали коллективную статью в специализированном журнале.

Сергей Денисов

Причиной исчезновения кислорода из океанской воды, по мнению специалистов, на первом этапе, который датируется меловым периодом (от 120 миллионов лет назад до 1, 3 миллиона лет), стали процессы глобального потепления и увеличения количества углерода. На этом этапе погибли все крупные и средние ихтиозавры – главные потребители кислорода.Второй этап начался 800 тысяч лет назад и продолжался примерно 300 тысяч лет. Рост хвощевых растений и резкая концентрация углекислоты в атмосфере из-за деятельности множества вулканов, окончательно «обесточили» океан и стали братской могилой оставшихся плеозавров. Однако, по мнению геологов, между двумя этими периодами было время в 100 000 лет за которые воды океана могли восстановить прежний кислородный баланс. Многочисленные пробы грунта с дна Атлантики и Тихого океана подтверждают коллективную гипотезу ученых, которая еще нуждается в уточнении.Для чего такие фундаментальные и дорогостоящие исследования? – Ответ для многих лежит на поверхности. Имея информацию о циклах кислородного обеднения мирового океана можно рассчитать цикличность процессов и составить перспективную модель, которая позволит узнать время новой катастрофы.Ученые полагают, что следующий дефицит кислорода в морских и океанских водах наступит в ХХII веке. Погибнут сначала все крупные животные, а затем очередь дойдет и до планктона.