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| | ESA опубликовало фото сильного шторма на Сатурне

ESA опубликовало фото сильного шторма на Сатурне

Вчера, 19:27
Европейское космическое агентство ESA опубликовало в Сети фотографию, на которой запечатлен сильный шторм на Сатурне. Снимок сделан зондом Cassini, который в сентябре прошлого года прекратил свое существование, выполнив возложенную на него миссию.

ESA опубликовало фото сильного шторма на Сатурне

 

Межпланетная космическая станция, названная в честь итальянско-французского астронома Джованни Кассини, запущенная в октябре 1997 года, исследовала Сатурн, его спутники и кольца. Сотрудники ESA опубликовали в Сети фото, сделанные Cassini. На снимках замечен грандиозный шторм на Сатурне. Ученые спорят о причинах этого явления. Астрономы заметили, что подобная активность возникает раз в три десятилетия.

ESA опубликовало фото сильного шторма на Сатурне

 

По словам специалистов, Сатурн 30 лет копит энергию, а затем происходит всплеск, который приводит к волнениям на поверхности, а они провоцируют возникновение шторма. На данный момент доказательства данного предположения отсутствуют. Никто не знает истинной причины штормов на Сатурне, существуют различные гипотезы, но назвать их правдоподобными с полной уверенностью нельзя.
Домбровский Сергей
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