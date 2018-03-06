ESA опубликовало фото сильного шторма на Сатурне

Европейское космическое агентство ESA опубликовало в Сети фотографию, на которой запечатлен сильный шторм на Сатурне. Снимок сделан зондом Cassini, который в сентябре прошлого года прекратил свое существование, выполнив возложенную на него миссию.

Межпланетная космическая станция, названная в честь итальянско-французского астронома Джованни Кассини, запущенная в октябре 1997 года, исследовала Сатурн, его спутники и кольца. Сотрудники ESA опубликовали в Сети фото, сделанные Cassini. На снимках замечен грандиозный шторм на Сатурне. Ученые спорят о причинах этого явления. Астрономы заметили, что подобная активность возникает раз в три десятилетия.

Домбровский Сергей

По словам специалистов, Сатурн 30 лет копит энергию, а затем происходит всплеск, который приводит к волнениям на поверхности, а они провоцируют возникновение шторма. На данный момент доказательства данного предположения отсутствуют. Никто не знает истинной причины штормов на Сатурне, существуют различные гипотезы, но назвать их правдоподобными с полной уверенностью нельзя.