Как выглядят звуки? Ученые выявили гены акустико-цветовой синестезии

Ученые из Института психолингвистики Макса Планка (Нидерланды) обнаружили шесть генов, отвечающих за проявление акустико-цветовой синестезии.

Синестезия является редкой особенностью, суть которой в восприятии одного чувства средствами другого. Видеть звуки, различать цвета абстрактных понятий – это особенности людей-синестетов. Со стороны неврологии это объясняется прочной связью разных отделов головного мозга.На сегодня процесс возникновения акустико-цветовой синестезии изучен не полностью. Ученые под руководством Саймона Фишера изучили всех белок-кодирующих генов трех семей, у которых в трех поколениях были синестеты. Обнаружено шесть таких генов: COL4A1, ITGA2, MYO10, ROBO3, SLC9A6 и SLIT2. Процесс развития отростков нервных клеток связан с кодируемыми белками. Экспрессия генов отмечается в слуховой, зрительной и теменной коре головного мозга с 12-й недели внутриутробного развития. Повышенная экспрессия генов тесно связана с повышенной связью между областями, принимающими участие в обработке сенсорных данных.В дальнейшем ученые нидерландского института планируют исследовать генетические факторы других видов синестезии.