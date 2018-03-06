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| | Как выглядят звуки? Ученые выявили гены акустико-цветовой синестезии

Как выглядят звуки? Ученые выявили гены акустико-цветовой синестезии

Сегодня, 18:06
Ученые из Института психолингвистики Макса Планка (Нидерланды) обнаружили шесть генов, отвечающих за проявление акустико-цветовой синестезии.

Как выглядят звуки? Ученые выявили гены акустико-цветовой синестезии

 

Синестезия является редкой особенностью, суть которой в восприятии одного чувства средствами другого. Видеть звуки, различать цвета абстрактных понятий – это особенности людей-синестетов. Со стороны неврологии это объясняется прочной связью разных отделов головного мозга.

На сегодня процесс возникновения акустико-цветовой синестезии изучен не полностью. Ученые под руководством Саймона Фишера изучили всех белок-кодирующих генов трех семей, у которых в трех поколениях были синестеты. Обнаружено шесть таких генов: COL4A1, ITGA2, MYO10, ROBO3, SLC9A6 и SLIT2. Процесс развития отростков нервных клеток связан с кодируемыми белками. Экспрессия генов отмечается в слуховой, зрительной и теменной коре головного мозга с 12-й недели внутриутробного развития. Повышенная экспрессия генов тесно связана с повышенной связью между областями, принимающими участие в обработке сенсорных данных.

В дальнейшем ученые нидерландского института планируют исследовать генетические факторы других видов синестезии.
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