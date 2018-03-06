Ученые: Вечная мерзлота США и России исчезнет к 2300 году

Американские ученые сделали устрашающие выводы о вечном льде на территориях США и России. Компьютерное моделирование показало, что мерзлота российской Сибири и американской Аляски исчезнет к 2300 году.

Последние десятилетия ученые проводят исследования о процессах, которые происходят на территории вечных льдов. Постепенное таяние мерзлоты стало теорией. О том, что этот процесс начал ускоряться, гласит сравнительный анализ почв.Исследователи заявляют, что треть мерзлоты этих областей к концу века растает и повлечет за собой выброс метана и углекислоты, выделяемых животными и растительными останками, в атмосферу. Газы в атмосфере ускорят потепление, и Землю ожидает критически высокая температура. Глобальное потепление станет необратимым процессом. Объем парниковых газов, который существенно вырастет к 2300 году, серьезно повлияет на климат Земли.Ученые уверены, что им удастся найти пути решения проблемы таяния вечной мерзлоты. В прогнозе упущены многие факторы, которые могут влиять на таяние мерзлоты на территориях США и России. Исследования будут продолжаться.