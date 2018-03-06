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| | Учёные назвали сахар ядом и призвали отказаться от его употребления

Учёные назвали сахар ядом и призвали отказаться от его употребления

Сегодня, 17:32
Австралийские ученые считают, что потребление сахара скоро может стать проблемой № 1 для человека. Влияние этого продукта на здоровье столь пагубно, что вполне можно его поставить в ряд опасных канцерогенов.

Учёные назвали сахар ядом и призвали отказаться от его употребления

 

Диетологи полагают, что отказ от сахаросодержащих продуктов химического происхождения, позволит не набирать лишний вес и занчительно поднимет общую метаболику организма. Самые вредные соединения – химические подсластители, содержащиеся в сладкой воде. Убрать из своего меню химические сахарные соединения – равно отказу от потребления значительных доз ядовитых веществ, которые накапливаются в организме человека без возможности их вывода. Однако многие диетологи предупреждают, что резкий отказ от сахаросодержащих продуктов может привести к немедленному стрессу организма, который не готов моментально заменить продукт в обменной цепочке аминокислот.

Ученые советуют устраивать «переходный период» к полному отказу от рафинированного сахара. Есть больше ягод, фруктов и сахаросодержащих овощей.
Сергей Денисов
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