Учёные назвали сахар ядом и призвали отказаться от его употребления

Австралийские ученые считают, что потребление сахара скоро может стать проблемой № 1 для человека. Влияние этого продукта на здоровье столь пагубно, что вполне можно его поставить в ряд опасных канцерогенов.

Сергей Денисов

Диетологи полагают, что отказ от сахаросодержащих продуктов химического происхождения, позволит не набирать лишний вес и занчительно поднимет общую метаболику организма. Самые вредные соединения – химические подсластители, содержащиеся в сладкой воде. Убрать из своего меню химические сахарные соединения – равно отказу от потребления значительных доз ядовитых веществ, которые накапливаются в организме человека без возможности их вывода. Однако многие диетологи предупреждают, что резкий отказ от сахаросодержащих продуктов может привести к немедленному стрессу организма, который не готов моментально заменить продукт в обменной цепочке аминокислот.Ученые советуют устраивать «переходный период» к полному отказу от рафинированного сахара. Есть больше ягод, фруктов и сахаросодержащих овощей.