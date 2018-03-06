Учёные назвали сахар ядом и призвали отказаться от его употребления

Диетологи полагают, что отказ от сахаросодержащих продуктов химического происхождения, позволит не набирать лишний вес и занчительно поднимет общую метаболику организма. Самые вредные соединения – химические подсластители, содержащиеся в сладкой воде. Убрать из своего меню химические сахарные соединения – равно отказу от потребления значительных доз ядовитых веществ, которые накапливаются в организме человека без возможности их вывода. Однако многие диетологи предупреждают, что резкий отказ от сахаросодержащих продуктов может привести к немедленному стрессу организма, который не готов моментально заменить продукт в обменной цепочке аминокислот.
Ученые советуют устраивать «переходный период» к полному отказу от рафинированного сахара. Есть больше ягод, фруктов и сахаросодержащих овощей.