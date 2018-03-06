Ученые назвали основную причину развития особо опасного рака

Вторичные очаги опухоли распространяются посредством не одной, как предполагали ранее, а целой группы пораженных недугом клеток. Информация об исследовании появилась в специализированном издании MedicalExpress. Ученые наблюдали за ДНК в образцах опухоли и клетках, где начались метастазы. Испытуемыми выступили 16 пациенток клиник. Вторичные очаги отличаются по профилям генов. Предполагают, что метастазы начинаются не от одной клетки, а от их совокупности.
Медики называют наиболее успешным лечением рака комбинированную терапию. В этом случае повышаются шансы удачного исхода борьбы с опасным недугом. Развитие болезни во вторичных очагах происходит из-за мутаций непосредственно в злокачественном образовании. Для диагностирования рака нет необходимости проводить анализ каждого метастаза, дабы назначить медицинские препараты, облегчающие страдания пациентов.