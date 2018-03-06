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| | Ученые назвали основную причину развития особо опасного рака

Ученые назвали основную причину развития особо опасного рака

Сегодня, 17:29
В США сотрудники Университета Северной Каролины определили основную причину метастазирующего рака молочной железы, от которого умирает огромное количество женщин, страдающих онкологическими заболеваниями.

Ученые назвали основную причину развития особо опасного рака

 

Вторичные очаги опухоли распространяются посредством не одной, как предполагали ранее, а целой группы пораженных недугом клеток. Информация об исследовании появилась в специализированном издании MedicalExpress. Ученые наблюдали за ДНК в образцах опухоли и клетках, где начались метастазы. Испытуемыми выступили 16 пациенток клиник. Вторичные очаги отличаются по профилям генов. Предполагают, что метастазы начинаются не от одной клетки, а от их совокупности.

Медики называют наиболее успешным лечением рака комбинированную терапию. В этом случае повышаются шансы удачного исхода борьбы с опасным недугом. Развитие болезни во вторичных очагах происходит из-за мутаций непосредственно в злокачественном образовании. Для диагностирования рака нет необходимости проводить анализ каждого метастаза, дабы назначить медицинские препараты, облегчающие страдания пациентов.
Домбровский Сергей
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