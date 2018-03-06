Ученые: Мат является новым генетическим оружием

В Смоленске появились плакаты, в которых говорится о доказательствах, приведенных учеными, о негативном воздействии матерных слов на здоровье и генетику человека. Медики действительно проводили исследования и пришли к выводу о вреде сквернословия.

Домбровский Сергей

Специалисты высаживали деревья и при этом матерились, результат их деятельности оказался печальным. Большинство саженцев не взошли. Подобные эксперименты проводили и с пшеницей. Когда люди ругались при засеве, 96% ростков не пробивались из земли. По мнению врачей, матерные слова пагубно воздействуют не только на растения, но и на людей. Когда человек произносит брань, он испытывает негативные эмоции, они передаются другому и тот получает отрицательный энергетический заряд, разрушающий его ауру. В итоге люди сталкиваются с генетическими заболеваниями. Сквернословие отрицательно сказывается на здоровье детей. Если беременные матерятся, у них чаще рождаются младенцы с недугами.Не все ученые придерживаются такой точки зрения. Корреляция между развитием болезней и нецензурными выражениями зависит больше от эмоций. Если человек ругается и при этом нервничает, то велика вероятность получить инсульт или инфаркт. Если кто-либо произносит мат для того, чтобы облегчить душу, то ему становится лучше. Серьезных научных исследований, доказывающих влияние нелитературных слов на генетику на данный момент не существует, зато есть любительские работы, но их нельзя назвать истинным доказательством.