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| | Похудеть к 8 Марта возможно: Диетологи назвали эффективные методы без диет

Похудеть к 8 Марта возможно: Диетологи назвали эффективные методы без диет

Сегодня, 17:00
Каждая женщина мечтает в день 8 Марта быть красивой и стройной, но иногда все планы портят ненавистные лишние килограммы. Диетологи призвали не отчаиваться, а последовать простым, но эффективным советам.

Похудеть к 8 Марта возможно: Диетологи назвали эффективные методы без диет

 

Диетологи утверждают, что всего за пару дней кардинально похудеть нельзя без вреда для организма, однако возможно избавиться от лишних объемов в области живота или бедер. Также простые методы помогут не задерживать воду в организме и употреблять пищу маленькими порциями. В первую очередь, стоит кушать исключительно из посуды синего цвета. Данный цвет успокаивает и не позволяет переедать.

Второе правило говорит, что нужно поменять бутерброды на завтрак яйцами, причем в любом виде – жаренные, варенные, омлет. Это на 65% ускорит процесс похудения, утверждают ученые. И последнее, это кушать большими приборами. Данный метод поможет съедать на 10% меньше пищи.
Светлана Славянская
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