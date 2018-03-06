Похудеть к 8 Марта возможно: Диетологи назвали эффективные методы без диет

Каждая женщина мечтает в день 8 Марта быть красивой и стройной, но иногда все планы портят ненавистные лишние килограммы. Диетологи призвали не отчаиваться, а последовать простым, но эффективным советам.

Светлана Славянская

Диетологи утверждают, что всего за пару дней кардинально похудеть нельзя без вреда для организма, однако возможно избавиться от лишних объемов в области живота или бедер. Также простые методы помогут не задерживать воду в организме и употреблять пищу маленькими порциями. В первую очередь, стоит кушать исключительно из посуды синего цвета. Данный цвет успокаивает и не позволяет переедать.Второе правило говорит, что нужно поменять бутерброды на завтрак яйцами, причем в любом виде – жаренные, варенные, омлет. Это на 65% ускорит процесс похудения, утверждают ученые. И последнее, это кушать большими приборами. Данный метод поможет съедать на 10% меньше пищи.