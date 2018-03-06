Найдено самое старое послание в бутылке

Тоня Иллман, проживающая в Австралии, поделилась с общественностью информацией о своей довольно необычной находке, которой стала бутылка с запечатанным посланием, созданным ещё в XIX веке.

Александр Вест

По словам австралийки, прогуливаясь по пляжу со своей семьёй, она обнаружила странную запечатанную бутылку, которую было решено исследовать дома. Доставив находку домой, она высушила её, а после чего взглянула на её содержимое, которым оказался фрагмент бумаги с надписями на немецком языке. Тоня Иллман заметила, что надписи, сделанные от руки, давно выцвели из-за того, что бумага пролежала в закрытом пространстве столь долгий период времени. Благодаря подписи на записке австралийке удалось узнать, что послание было создано и запечатано 12 июня 1886 года.В воду бутылка попала с судна под названием «Паула», откуда послание было выброшено в более чем 900 километрах от Западного побережья Австралии. С найденной реликвией австралийка отправилась в музей штата Западная Австралия, где специалисты подтвердили подлинность записки.