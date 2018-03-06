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| | Ученые зафиксировали приближение планеты-убийцы Нибиру

Ученые зафиксировали приближение планеты-убийцы Нибиру

Сегодня, 16:07
На большом расстоянии от пояса Койпера в Солнечной системе находится массивное небесное тело. Приверженцы теории Нибиру утверждают, что там прячется именно загадочная планета-убийца.

Ученые зафиксировали приближение планеты-убийцы Нибиру

 

Среди ученых продолжаются споры о таинственной девятой планете Солнечной системы Нибиру. Опровергнуть или доказать ее существование пока не удалось. Недавно астрономы получили очередное доказательство того, что за поясом Койпера находится массивное небесное тело. Некоторые эксперты полагают, что это и есть таинственная Нибиру, которая призвана уничтожить все живое на Земле, так как при приближении к Солнцу планета сеет хаос и разрушения. Эксперты уверены, что этого не произойдет еще в течение 15 тысячи лет, так как пока Нибиру находится достаточно далеко от светила и Земли.

 

В то же время в Сети появилось видео, на котором в небе рядом с Солнцем запечатлен светящийся объект. Уфологи утверждают, что это Нибиру, и она уже приближается к Земле.
Виктория Озерова
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