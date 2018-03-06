Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов

Представители Международного астрономического союза заявили о том, что зарегистрированные астероиды, получившие наименования A/2017 U7 и A/2018 C2 соответственно, могут иметь межзвёздную природу.

Александр Вест

По мнению астрономов, зафиксированные астероиды могли прибыть в Солнечную систему из глубокого космоса, побывав до этого в других звёздных системах. Учёные предполагают, что следуя орбите между Сатурном и Юпитером, астероид A/2017 U7 максимально приблизится к Земле уже в сентябре следующего года. Данное заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте астронома Рона Баалке, который сопроводил своё сообщение моделью траектории полёта данного небесного тела.Что касается A/2018 C2, данный астероид движется по весьма схожей траектории, однако он приблизится к Земле и Солнцу ещё ближе, чем его межзвёздный сородич. По предварительным оценкам, уже в июне данный астероид пролетит на минимально возможном расстоянии от Марса, за чем намерены пронаблюдать астрономы со всего мира.