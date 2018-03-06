СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram Facebook предоставит пользователям откровенные фото 14-летних девочек Специалисты назвали главное преимущество российского колесного танка В Воронеже сняли на видео пугающую посадку самолета
| | Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов

Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов

Сегодня, 16:06
Представители Международного астрономического союза заявили о том, что зарегистрированные астероиды, получившие наименования A/2017 U7 и A/2018 C2 соответственно, могут иметь межзвёздную природу.

Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов

 

По мнению астрономов, зафиксированные астероиды могли прибыть в Солнечную систему из глубокого космоса, побывав до этого в других звёздных системах. Учёные предполагают, что следуя орбите между Сатурном и Юпитером, астероид A/2017 U7 максимально приблизится к Земле уже в сентябре следующего года. Данное заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте астронома Рона Баалке, который сопроводил своё сообщение моделью траектории полёта данного небесного тела.

Что касается A/2018 C2, данный астероид движется по весьма схожей траектории, однако он приблизится к Земле и Солнцу ещё ближе, чем его межзвёздный сородич. По предварительным оценкам, уже в июне данный астероид пролетит на минимально возможном расстоянии от Марса, за чем намерены пронаблюдать астрономы со всего мира.
Александр Вест
Новости по теме
Астероид KI-9143 размером с Тунгусский метеорит угрожает Земле
Астероид KI-9143 размером с Тунгусский метеорит угрожает Земле

Американские астрономы рассказали, что к Земле приближается астероид KI-9143. Предварительно, он приблизится к планете в начале февраля. Об этом говорится в

Учёные: Гигантский астероид приблизится к Земле в декабре 2017 года
Учёные: Гигантский астероид приблизится к Земле в декабре 2017 года

Астрономы известили о приближении к Земле гигантского астероида, который уже в декабре нынешнего года пролетит на вполне безопасном расстоянии от нашей

Учёные: К Земле приближаются астероиды размером с целый дом
Учёные: К Земле приближаются астероиды размером с целый дом

Астероид размером с целый дом пролетит неподалеку от Земли в октябре. Сообщается, что огромный космический валун пройдет на расстоянии 44 тысячи километров

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости