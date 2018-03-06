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| | Первый российский туристический полет в космос запланирован на 2025 год

Первый российский туристический полет в космос запланирован на 2025 год

Сегодня, 14:00
Отечественная организация «Космокурс» проинформировала, что все желающие смогут полететь в космос на частном корабле в 2025 году.

Первый российский туристический полет в космос запланирован на 2025 год

 

Генруководитель организации Павел Пушкин проинформировал, что первый опытный образец будет запущен в космос в 2023 году. Туристы смогут побывать в космосе в 2025 году. «Космокурс» работает над разработкой многоразового комплекса для субординальным полетов. Для таких путешествий создаются ракеты весом в 80 тонн, а также корабль массой в 7 тонн. Также Павел Пушкин поведал, что в 2022 году состоится тестирование такой ракеты, а также спускаемой капсулы.

Цена этой программы с самого начала и до первого запуска туристов обойдется примерно в 150-200 миллионов долларов. Первый полет продлится всего 14 минут. На борту корабля будут находиться только шесть туристов и один инструктор. Туристический корабль поднимется на высоту в 220 километров и пробудет в невесомости примерно 5,5 минут.

Желающему побывать в космосе данная путевка обойдется в 250 тысяч долларов. Компания «Космокурс» планирует к 2030 году совершать до 115 полетов. Павел Пушкин говорит, что такие путешествия станут популярны по прошествии 7-10 лет после запуска первого туристического корабля.
Анна Котова
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