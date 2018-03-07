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Ученые сделали сенсационное открытие.

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| | «Тайная пустота»: Ученые обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса

«Тайная пустота»: Ученые обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса

Сегодня, 06:40
Международная группа ученых продолжает исследовать пирамиду Хеопса с помощью специального детектора космических частиц. Так специалистам удалось найти таинственную зону над коридором в усыпальницу фараона.

«Тайная пустота»: Ученые обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса

 

Несмотря на то, что пирамида Хеопса была построена более четырех тысяч лет назад и впервые открыта еще в средние века, ученые до сих пор не могут разгадать все тайны этого сооружения. Настоящие усыпальницы фараона и его жены так и не были найдены, а теперь пирамида «подкинула» ученым еще одну загадку. Эксперты из Каира и Парижа пытаются изучить нераскрытые комнаты при помощи специального детектора космических частиц. Они нашли прямо над коридором в пустую усыпальницу Хеопса «тайную пустоту» - большую и неисследованную зону.

На данный момент ученые не могут открыть таинственную комнату, исследовать ее они будут при помощи приборов. Специалисты пока не предполагают, что там может находиться.
Виктория Озерова
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