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| | Учёные поведали о разнице в росте у детей с аллергией на молоко и орехи

Учёные поведали о разнице в росте у детей с аллергией на молоко и орехи

Сегодня, 05:40
Американские учёные выявили, что аллергия на молочные продукты оказывает более негативное влияние на организм ребёнка, чем аллергия на орехи. Отказ от молочных продуктов приводит к неполноценному развитию организма из-за недостатка нужных веществ.

Учёные поведали о разнице в росте у детей с аллергией на молоко и орехи

 

Согласно официальной статистике, примерно 10% людей имеют аллергию на пищевые продукты, а проявиться подобная склонность может уже с самого детства. В исследовании, организованном группой учёных в США под предводительством Каррен Роббинс, приняли участие более 190 детей, у 80 из которых была аллергия на орехи, а 111 детей страдали от аллергии на коровье молоко. В ходе исследования детей осматривали по три раза: в возрасте 2-4 лет, 5-8 лет, а также в период 9-12 лет. В ходе каждого обследования специалисты фиксировали рост, вес, а также другие физические параметры отдельно взятого ребёнка.

По результатам исследования выяснилось, что дети, страдающие от аллергии на молоко и молочные продукты, имеют меньший вес и рост по сравнению с детьми, у которых была выявлена аллергия на орехи. Специалисты отметили, что молочная продукция необычайно важна для полноценного развития ребёнка.
Александр Вест
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