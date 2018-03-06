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| | Google-карты показали загадочный объект в Антарктиде

Google-карты показали загадочный объект в Антарктиде

Вчера, 22:40
Google-карты спровоцировали настоящий скандал, показав загадочный объект в Антарктиде. Пользователи спорят о природе его происхождения. Одни видят в объекте железную дорогу с подвижным составом, другие подземный бункер и секретную лабораторию.

Google-карты показали загадочный объект в Антарктиде

 

Google-карты показали странный предмет, находящийся на территории Антарктиды. Официально данная площадь принадлежит Великобритании, но она не заселена по вполне объяснимым причинам. Иногда сюда наведываются ученые из организации British Antarctic Survey. На видеохостинге YouTube появилось видео с запечатленным интересным объектом. Юзеры активно обсуждают этот предмет. По мнению некоторых пользователей, Антарктиды заселена какими-то разумными существами, но они по непонятным причинам скрываются от людей.


Ученый Ричард Уоллер из Килского университета, который часто проводил исследования на Аляске, прокомментировал предположения юзеров. По словам специалиста, ничего странного в показанном ролике нет. На видео запечатлен осколок ледника, еще не занесенный снегом. Не все пользователи поверили в эту версию.
Домбровский Сергей
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